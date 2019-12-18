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Vida için geliyor

Vida için ilk ciddi adımı atmaya hazırlanıyor... Bir süredir Hırvat stoperle ilgilenen İngiliz kulübünün yetkililerinin bu ay içinde 'ın kapısını çalarak resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

Aston Villa Vida için geliyor
Vida için ilk ciddi adımı atmaya hazırlanıyor... Bir süredir Hırvat stoperle ilgilenen İngiliz kulübünün yetkililerinin bu ay içinde 'ın kapısını çalarak resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

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