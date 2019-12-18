Aston Villa Vida için geliyor

Aston Villa Vida için ilk ciddi adımı atmaya hazırlanıyor... Bir süredir Hırvat stoperle ilgilenen İngiliz kulübünün yetkililerinin bu ay içinde Beşiktaş'ın kapısını çalarak resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.
Aston Villa Vida için ilk ciddi adımı atmaya hazırlanıyor... Bir süredir Hırvat stoperle ilgilenen İngiliz kulübünün yetkililerinin bu ay içinde Beşiktaş'ın kapısını çalarak resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.
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