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’de spor fırtınası esiyor! Yiğido az parayla büyük işler başarıyor...

Kadrosunu ‘sıfır bonservisle’ kuran 2. Lig’den ettiği cularla 15 haftada şov yaptı... G.Saray’a 9, F.Bahçe’ye 8, ’a 6 puan fark attı. içinde yüzen üç büyükler 265 milyon lira ödeyerek pahalı yıldızlar aldı... Ancak futbollar ı sınıfta kaldı. Sivas bu işin yürekle yapılacağını ispatladı.

Futbol dersi
Süper Lig'de bu sezon Sivasspor fırtınası esiyor... 15. haftayı da lider bitiren Kırmızı-Beyazlılar 3 büyüklere adeta futbol dersi veriyor. Kadrosunu 'sıfır bonservis'le kuran, birçok oyuncusunu 2. Lig'den eden Yiğido 33 puan toplayıp adeta şov yaptı.



Rıza Çalımbay'ın ekibi Galatasaray'a 9, Fenerbahçe'ye 8, Beşiktaş'a ise 6 puan fark attı.

TARAFTARLAR ARTIK İSYAN BAYRAĞINI AÇTI
Zaten batağında olan 3 büyükler sezon başında 265 milyon lira bonservis bedeli ödeyerek yine kadrolarını pahalı yıldızlarla donattı. Ancak ları hem Süper Lig'de hem Avrupa maçlarında sınıfta kaldı. Ortaya konan kötü performans sonrasında taraftarlar isyan bayrağını açtı.



FALCAO'NUN MAAŞIYLA TAKIM KURDULAR
Galatasaray sadece Falcao'ya 7 milyon Euro maaş öderken, Sivas neredeyse bu paraya tüm takımın maaşını çıkardı.



Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Yiğido bu işin para değil, yürekle olduğunu ispatladı.




TOPLAM BORÇ: 9 MİLYAR
Açıklanan son rakamlara göre 'nin 3 milyar 446 milyon, 'ın 2 milyar 825 milyon, 'ın ise 2 milyan 760 milyon borcu var. Yani 3 büyüklerin toplam borcu 9 milyarı geçiyor.





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