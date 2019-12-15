Sivasspor Fenerbahçe maçı, sıralamayı yeniden belirleyecek mücadele olacak. Sivasspor ile deplasmanda 19 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçlardan 9 galibiyet ile ayrılırken, geriye kalan mücadeleleri ise 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile tamamladı. Peki, Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde kritik bir öneme sahip olan Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, muhtemel 11'ler ve mücadele öncesinden bazı bilgiler...

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Ziya, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Sadık, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmada, Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yardımcılıkları üstlenecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı Takvim.com.tr'de olacak.