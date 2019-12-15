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  • 15.12.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 15:42

Son dakika: Sivas- maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasının en kritik maçında , Sivas'a konuk oluyor. eçtiğimiz hafta Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni evinde konuk eden ve 5-2'lik bir galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, bu kez lider ile karşılaşacak. Ligde Sivasspor karşısında çıktığı son 5 maçtan ikisini kazanan ve üçünden beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu kez liderlik yarışı için ihtiyacı olan 3 puanı alabilmek için çetin bir mücadele verecek. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte zorlu maç öncesi ilk 11'ler ve detaylar...

Sivasspor-Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

Sivas maçı, sıralamayı yeniden belirleyecek mücadele olacak. ile deplasmanda 19 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçlardan 9 galibiyet ile ayrılırken, geriye kalan mücadeleleri ise 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile tamamladı. Peki, Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde kritik bir öneme sahip olan Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, muhtemel 11'ler ve mücadele öncesinden bazı bilgiler...

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Ziya, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare
Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Sadık, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 15. Hafta mücadelesinde Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmada, Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yardımcılıkları üstlenecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı Takvim.com.tr'de olacak.

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