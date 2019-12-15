Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi şok yaşıyor. Garry Rodrigues, Sivasspor maçında kırmızı kart gördü ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Ozan Tufan ise ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak İstanbulspor maçında çekecek.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, Sivasspor maçının 90+5. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rodrigues, Süper Lig'de 16. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA CEZAYI ÇEKECEK

Mücadelenin 90+6. dakikasında ise Ozan Tufan, ikinci sart kartla oyundan atıldı. Milli oyuncunun tek maçlık cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda çekmesi bekleniyor.