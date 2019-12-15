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  • 15.12.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 19:21

Fener'e derbi öncesi şok! , maçında yok! ...

Fenerbahçe derbisi öncesi şok yaşıyor. , Sivasspor maçında kırmızı kart gördü ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. ise ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve cezasını 'nda oynanacak İstanbulspor maçında çekecek.

Fener'e derbi öncesi şok! Yıldız isim...

Fenerbahçe derbisi öncesi şok yaşıyor. , Sivasspor maçında kırmızı kart gördü ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. ise ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve cezasını 'nda oynanacak İstanbulspor maçında çekecek.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, Sivasspor maçının 90+5. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rodrigues, 'de 16. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA CEZAYI ÇEKECEK
Mücadelenin 90+6. dakikasında ise Ozan Tufan, ikinci sart kartla oyundan atıldı. Milli oyuncunun tek maçlık cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda çekmesi bekleniyor.

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