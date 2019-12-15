Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 79-66 mağlup etti. Ergin Ataman'ın öğrencileri, ezeli rakibine karşı son 11 maçta 8. galibiyetini aldı. Efes, 12. maçında 11. galibiyetini aldı. Fener ise ligde 3. kez kaybetti. Diğer sonuçlar: Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir: 79-78, Ormanspor- Tofaş: 76-94, Arel Üni-G.Saray: 77-87.





GAZİANTEP-KAYSERİ

Süper Lig'de Gaziantepspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Kalyon Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Maçı Özgür Yankaya yönetecek. Antep'in 17, Kayseri'nin 10 puanı var.



VAKIFBANK SET VERMEDİ

VENUS Sultanlar Ligi'nin 11. hafta erteleme maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yendi. VakıfBank 10. galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı VitrA ilk yenilgisini almış oldu.



HARDEN'DAN ŞOV

NBA 'de H.Rockets, deplasmanda Orlando Magic'i 130-107 yendi. Rockets'in yıldızı James Harden 54 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 3 blokluk performansla yıldızlaştı.



KARAMAN İLE BAŞ BAŞA!

Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Ünal Karaman ile bir araya geleceği ve oyuncuları saha dışı etkenlerden uzak tutmasını isteyeceği öğrenildi.



STURRİDGE İYİCE ISINDI!

Trabzon forması giyen Daniel Sturridge'nin idmanlarda arkadaşlarıyla uyumunun her geçen gün arttığı gözlendi.