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  • 14.12.2019 23:54
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 23:54

- Ankaragücü maçını yorumladı! Terim ve Falcao için flaş sözler

'in 15. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Maç sonrası A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi yazarı , Galatasaray'ın performansı ve deneyimli teknik direktör için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Toroğlu'nun o açıklamaları...

Toroğlu'ndan flaş yorum!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Ligde 7. sırada bulunan sarı kırmızılılar, başkent ekibi karşısında etkili bir futbol oynamaktan uzak görünürken karşılaşmayı A Spor canlı yayınında yorumlayan Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray'ın performansı ve deneyimli teknik direktör Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Toroğlu'nun o tespitleri...

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