Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Ligde 7. sırada bulunan sarı kırmızılılar, başkent ekibi karşısında etkili bir futbol oynamaktan uzak görünürken karşılaşmayı A Spor canlı yayınında yorumlayan Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray'ın performansı ve deneyimli teknik direktör Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Toroğlu'nun o tespitleri...