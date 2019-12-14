Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Ligde 7. sırada bulunan sarı kırmızılılar, başkent ekibi karşısında etkili bir futbol oynamaktan uzak görünürken karşılaşmayı A Spor canlı yayınında yorumlayan Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray'ın performansı ve deneyimli teknik direktör Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Toroğlu'nun o tespitleri...
Erman Toroğlu Galatasaray - Ankaragücü maçını yorumladı! Terim ve Falcao için flaş sözler
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Maç sonrası A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray'ın performansı ve deneyimli teknik direktör Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Toroğlu'nun o açıklamaları...
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