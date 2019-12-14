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Trabzon medyası, ’nin lisans talimatında yaptığı değişikliğe ortak tepki verdi

Ortak bildiride, “Şer birliği yeniden devrede. Söz konusu olunca, “bağımsız” davranan kurumlar, söz konusu takımları olunca ortak paydada birleştiler” dendi.

Kenetlen Trabzon
Futbol Federasyonu'nun lisans talimatında yaptığı değişiklikle birlikte futbol kulüplerinin harcama limitindeki sapma oranını %30'dan %40'a yükseltilmiş ve Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu karara tepki göstererek, "Kararı 'na, oradan da 'ya taşıyacağız" demişti.



Trabzon yerel medyası Bordo Mavili camianın birlik olması gerektiğini vurgulayan bir metinle "Kenetlen Trabzonspor" diyerek ortak bir tepki gösterdi.



Ortak metinde şu ifadeler yer aldı: "Şer birliği yeniden devrede. Söz konusu Trabzonspor olunca, 'bağımsız' davranan tüm kişi ve kurumlar söz konusu takımları olunca ortak paydada tekraren birleştiler"

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