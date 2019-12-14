Futbol Federasyonu'nun lisans talimatında yaptığı değişiklikle birlikte futbol kulüplerinin harcama limitindeki sapma oranını %30'dan %40'a yükseltilmiş ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu karara tepki göstererek, "Kararı Tahkim Kurulu'na, oradan da UEFA'ya taşıyacağız" demişti.
Trabzon yerel medyası Bordo Mavili camianın birlik olması gerektiğini vurgulayan bir metinle "Kenetlen Trabzonspor" diyerek ortak bir tepki gösterdi.
Ortak metinde şu ifadeler yer aldı: "Şer birliği yeniden devrede. Söz konusu Trabzonspor olunca, 'bağımsız' davranan tüm kişi ve kurumlar söz konusu İstanbul takımları olunca ortak paydada tekraren birleştiler"
Trabzon yerel medyası Bordo Mavili camianın birlik olması gerektiğini vurgulayan bir metinle "Kenetlen Trabzonspor" diyerek ortak bir tepki gösterdi.
Ortak metinde şu ifadeler yer aldı: "Şer birliği yeniden devrede. Söz konusu Trabzonspor olunca, 'bağımsız' davranan tüm kişi ve kurumlar söz konusu İstanbul takımları olunca ortak paydada tekraren birleştiler"
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