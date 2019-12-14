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’dan ’ye sert tepki

, ’nin kulüp lisans talimatında yaptığı değişiklikle ilgili olarak, “Ayağını yorganına göre uzatan kulüpler var. Bu onlara haksızlık” açıklaması yaptı.

Kasımpaşa’dan TFF’ye sert tepki
tarafından Kulüp Lisans ve Talimatı'nda değişiklik yapılarak, 2019- 2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi ortalığı karıştırdı. Başkanı , "Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var, bu onlara haksızlık" açıklaması yaptı.

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