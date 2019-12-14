Galatasaray'da flaş gelişme... Sarı-Kırmızılılar'da dünkü idman sonrası Ankaragücü maçı kadrosunda olmadığını öğrenen Steven Nzonzi, tesisleri terk etti. Bunun üzerine teknik heyet Fransız orta sahayı kadro dışı bıraktı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" denildi. Roma'dan 1+1 yıllığına kiralanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile devre arasında yollar ayrılacak.
G.SARAY'I TAKİPTEN ÇIKTI
Nzonzi kadro dışı kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ı takip etmeyi bıraktı.
G.SARAY'I TAKİPTEN ÇIKTI
Nzonzi kadro dışı kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ı takip etmeyi bıraktı.
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