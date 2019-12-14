Bugünkü
Takvim

'da bırakıldı!

Sarı-Kırmızılılar'da dünkü idman sonrası Ankaragücü maçı kadrosunda olmadığını öğrenen , tesisleri terk etti. Bunun üzerine teknik heyet Fransız orta sahayı bıraktı. Nzonzi’nin Ocak’ta gönderilmesine karar kılındı.

Şok! Nzonzi kadro dışı
'da flaş gelişme... Sarı-Kırmızılılar'da dünkü idman sonrası Ankaragücü maçı kadrosunda olmadığını öğrenen , tesisleri terk etti. Bunun üzerine teknik heyet Fransız orta sahayı bıraktı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" denildi. Roma'dan 1+1 yıllığına kiralanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile devre arasında yollar ayrılacak.



G.SARAY'I TAKİPTEN ÇIKTI
Nzonzi kadro dışı kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ı takip etmeyi bıraktı.






kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri