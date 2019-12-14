Erman Toroğlu: Galatasaray'ın her şeyi dağılmış durumda 14.12.2019 23:51

Galatasaray, Süper Ligi'nde 15. haftasında konuk ettiği lig sonuncusu Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Takım Oyunu'nda Serkan Kormaz'ın konuğu olan Erman Toroğlu maçı yorumladı.