Galatasaray, Süper Ligi'nde 15. haftasında konuk ettiği lig sonuncusu Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Takım Oyunu'nda Serkan Kormaz'ın konuğu olan Erman Toroğlu maçı yorumladı.
Erman Toroğlu: Galatasaray'ın her şeyi dağılmış durumda14.12.2019 23:51
- Erman Toroğlu: Galatasaray'ın her şeyi dağılmış durumda
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