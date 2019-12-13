TFF'nin harcama limitinde yaptığı artışın tartışmaları sürüyor. Trabzonspor, Tahkim'e konuyla ilgili itiraz dilekçesi yolladı. İşte dilekçedeki çarpıcı ifadeler: "Siz adeta bizi cezalandırıp, hiçbir ekonomik düzenleme yapmaya kulüpleri ödüllendirdiniz."
EŞİT MESAFEDE OLMALISINIZ
"Diğer takımlara sağladığınız transfer avantajı haksız rekabete neden oldu. Futbolu yöneten bir kurum her kulübe eşit mesafede olması gerekirken, siz adaletsizlik ortamı oluşturdunuz.
HAKKIMIZI AVRUPA'DA ARARIZ
"UEFA ile yapılan anlaşmaları hiçe saydınız. Haksız rekabet ortamının kaldırılmasını talep ediyoruz. Aksi taktirde haklarımızı Avrupa arenasında arayacağız."
SİZLERE GÜVENDİK FAKAT!..
Yapılan yazılı başvuruda TFF için, "Lisans talimatı konusunda asla geri adım atmayacağınızı ısrarla vurguladınız. Biz de sizlere güvendik" ifadesi kullanıldı.
KULÜPLER BİRLİĞİ TAVSİYE ETTİ
TFF iddialarla ilgili açıklama yaptı... Açıklamada, "Yayın gelirlerinin azalması ve Kulüpler Birliği'nin yaptığı tavsiye üzerine böyle bir karar alınmıştır" denildi.
YUNUS EMRE SEL
EŞİT MESAFEDE OLMALISINIZ
"Diğer takımlara sağladığınız transfer avantajı haksız rekabete neden oldu. Futbolu yöneten bir kurum her kulübe eşit mesafede olması gerekirken, siz adaletsizlik ortamı oluşturdunuz.
HAKKIMIZI AVRUPA'DA ARARIZ
"UEFA ile yapılan anlaşmaları hiçe saydınız. Haksız rekabet ortamının kaldırılmasını talep ediyoruz. Aksi taktirde haklarımızı Avrupa arenasında arayacağız."
SİZLERE GÜVENDİK FAKAT!..
Yapılan yazılı başvuruda TFF için, "Lisans talimatı konusunda asla geri adım atmayacağınızı ısrarla vurguladınız. Biz de sizlere güvendik" ifadesi kullanıldı.
KULÜPLER BİRLİĞİ TAVSİYE ETTİ
TFF iddialarla ilgili açıklama yaptı... Açıklamada, "Yayın gelirlerinin azalması ve Kulüpler Birliği'nin yaptığı tavsiye üzerine böyle bir karar alınmıştır" denildi.
YUNUS EMRE SEL
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