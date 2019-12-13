Fırtına’dan tatsız veda

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ni yenilgiyle bitirdi. Bordo-Mavililer grubundaki son karşılaşmada İsviçre temsilcisi Basel'e deplasmanda 2-0 yenilerek bu sezon Avrupa macerasını tamamlamış oldu.



FIRSATLAR KAÇTI

Maçın 14. dakikasında Fıratcan'ın ortasında Avdijaj'ın vole vuruşunu Omlin kornere attı. 15'te Doğan'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı gitti. 21'de Widmer Basel'i 1-0 öne geçirdi. Devre 1-0 sonuçlandı. 66'da Pululu'nun şutunda top üst direğe çarptı. 72'de Stocker skoru ilan etti: 2-0. Gruptaki diğer maçta Getafe, Krasnodar'ı 3-0 yendi.







ONAZI 1 YIL SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Nijeryalı yıldız 1 senelik bir aradan sonra oynadı.

Trabzonspor'da geçen sezon 23 Aralık 2018 tarihinde ligin 17. haftasında Ç.Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Nijeryalı oyuncu 354 günlük bir aradan sonra formasına kavuştu.



GURBETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı bulunmamasına rağmen gurbetçi taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Bazı taraftarlar kemençe eşliğinde horon oynayarak maç öncesi eğlendi.