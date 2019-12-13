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sporlu Kılınç için bastırıyor! Transferde Başkan devrede...

’ın aradan çekilmesiyle sporlu Kılınç’ın transferinde yalnız kaldı. Pazar günü maç için Sivas'a gidecek olan Başkan , Emre için Sivaslı yöneticilerle masaya oturacak.

Emre Kılınç için Başkan devrede
Süper Lig'in 2. yarısına daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe, Sivas'ın kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın devreden çıkmasıyla rahatlayan Fener'de Başkan Koç da devreye girdi.

SİVAS'LA SON SEZONUNU YAŞIYOR
Başkan Ali Koç'un pazar günkü Sivas maçı öncesinde Sivaslı başkan ve yöneticilerle Emre transferini konuşması bekleniyor. Emre'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması en önemli koz.



TAKAS İHTİMALİ DE GÜNDEMDE
Emre Kılınç'ın transferine Yanal'ın da onay verdiği gelen haberler arasında. Emre için Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi isimlerin takasta kullanılmasının da söz konusu olduğu ifade edildi.



10 GOLE DİREKT KATKI VERDİ
Kılınç, bu sezon formasıyla çıktığı 12 lig maçında 5 gol, 5 asiste imza atarak takımının liderlik koltuğunda olmasında önemli rol oynadı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sezon sonunda Emre Kılınç'ın Sivas'la olan sözleşmesinin bitecek olması Fener'in işini bir hayli kolaylaştırabilir.

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