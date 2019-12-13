Cocu Ferdi için ısrar ediyor İngiliz basını Derbi County’nin Ferdi’yi istediğini yazmıştı. Derby’nin hocası Cocu da “Ferdi’yi isterim. Satın almak zor ama kiralanabilir" açıklamasını yaptı.

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