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Cocu Ferdi için ısrar ediyor

İngiliz basını Derbi County’nin Ferdi’yi istediğini yazmıştı. Derby’nin hocası Cocu da “Ferdi’yi isterim. Satın almak zor ama kiralanabilir" açıklamasını yaptı.

Cocu Ferdi için ısrar ediyor
İngiliz basınında yer alan son habere göre Derby County'nin Ocak döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği ve Cocu'nun bu ismi çok istediği belirtildi. Cocu, "Ferdi'yi isterim. Satın almak zor ama kiranabilir" açıklamasını yaptı. Gelişmeler merakla bekleniyor.

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