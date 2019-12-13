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'de 'yi yendi, seriyi 7 maça çıkardı!

'deki Türk derbisinde gülen oldu... 'nin ev sahibi olduğu maçta Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 81-73 mağlup ederek hem liderliğini sürdürdü, hem de galibiyet serisini 7'ye çıkarmayı başardı.

Efes Fener’i 7’i bitirdi!
Euroleague'deki Türk derbisinde gülen Anadolu Efes oldu... Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu maçta Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 81-73 mağlup ederek hem liderliğini sürdürdü, hem de galibiyet serisini 7'ye çıkarmayı başardı.

DEVRE BERABERE
İlk periyodu F.Bahçe 22-20 önde bitirirken devre 38-38 berabere sonuçlandı. 3. periyodu 59-49 önde geçen A.Efes maçı 81-73 kazandı.

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