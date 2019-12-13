E uroleague'deki Türk derbisinde gülen Anadolu Efes oldu... Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu maçta Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 81-73 mağlup ederek hem liderliğini sürdürdü, hem de galibiyet serisini 7'ye çıkarmayı başardı.



DEVRE BERABERE

İlk periyodu F.Bahçe 22-20 önde bitirirken devre 38-38 berabere sonuçlandı. 3. periyodu 59-49 önde geçen A.Efes maçı 81-73 kazandı.