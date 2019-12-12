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  • 13.12.2019 00:45
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 00:45

golünü attı, asker selamı verdi

’nde Alman temsilcisi ile grup aşamasındaki kader maçına çıkan ’de Kahveci müsabakanın 44. dakikasında beraberlik golünü kaydettikten sonra sevincini asker selamı ile yaşadı.

İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi
'nde Alman temsilcisi ile grup aşamasındaki kader maçına çıkan 'de Kahveci müsabakanın 44. dakikasında beraberlik golünü kaydettikten sonra sevincini asker selamı ile yaşadı.



UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi ile deplasmanda oynayan Medipol Başakşehir, müsabakanın 44. dakikasında İrfan Can'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Takımının ilk golünü kaydeden İrfan Can, ceza sahası dışından attığı golün ardından sevincini yeniden asker selamı ile yaşadı.



A oyuncularının Avrupa Şampiyonaları elemelerinde attıkları gollerden sonra verdikleri asker selamına UEFA tarafından soruşturma başlatılmış fakat ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.

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