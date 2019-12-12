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Tükeniş! Real’den 6 yiyen ’ye de 5 golle boyun eğdi, Avrupa’ya veda etti...

, ’ye Icardi, Sarabia, , Mbappe ve Cavani’nin golleriyle farklı kaybetti . Avrupa’da aldığı ağır yenilgiyle taraftarını kahretti... Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 2 puan çıkartırken, sadece 1 gol bularak tarihi adeta tersten yazdı...

Tükeniş

G.Saray Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında 'ye deplasmanda 5-0 yenildi. 4'te Parades'in şutunu Muslera son anda çeldi. 23'te Mbappe'nin kale önündeki vuruşunu Muslera kornere çeldi. 32'de Mbappe'nin ceza sahası içinde İcardi'yi gördü. Yıldız oyuncu affetmedi. 35'te Sarabia dan açıdan golü buldu.

2. YARIYA GOLLE BAŞLADILAR
45'te Mbappe'nin yaptığı vuruşu Muslera kurtardı... 47'de Mbappe'nin pasında farkı 3'e çıkartan golü attı. 53'te Mbappe, Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.



KAPANIŞ GOLÜ CAVANİ'DEN
63'te Neymar'ın asistinde Mbappe, Muslera'yı avladı: 0-4... 82'de Donk, Mbappe'yi düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı PSG'nin Uruguaylı yıldızı Cavani gole çevirdi.



MUSLERA DA ÇARE OLAMADI
PSG'ye deplasmanda 5-0 yenilen 'da kaleci Muslera'nın çabası da yeterli olmadı. Uruguaylı, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup maçlarında en fazla kurtarış yapan kaleci konumunda.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ
Cimbom'un PSG'den 5 yemesi sonrası G.Saray taraftarı isyan bayrağını açtı. ve futbolcuları eleştirdi.

TWITTER;
G.Saray'ın düştüğü duruma bak. 6 olmasın diye dua ediyoruz...

Bu durumun sorumlusu Fatih Terim'dir. Bir an önce kendini topralamalı.

Bir zamanlar Avrupa Fatihi'ydi şimdi ise önüne gelenden 5-6 yiyor.

ve Ndiaye'nin gidişine göz yumanlar hesap vermeli.

Adamlar acımadı! Neymar, Mbappe, Icardi var. Bir de Cavani'yi sokuyor.



100'Ü BİR TÜRLÜ GÜLMÜYOR!
G.Saray, Avrupa'daki 100. galibiyetini bir türlü alamıyor. Cimbom, 13 maçtır 100. galibiyete imza atamıyor. PSG önünde de şanssızlık kırılmadı.

GALATASARAY KARAVANA ATTI
Aslan, PSG karşısında isabetli orta ve şut bulamadı...
G.Saray PSG maçında kötü bir performans sergiledi. Rakibine farklı mağlup olan Cimbom, hücumda sınıfta kaldı. İsabetli şut bulamadı. 5 orta yaptı, isabet yoktu.



BİR BU EKSİKTİ! SERİ SAKATLANDI
Maçın 40. dakikasında talihsiz bir olay yaşandı. Seri, Neymar'ın topuna müdahale etmek isterken Brezilyalı yıldızın tabanı, Seri'nin bacağına temas etti. Seri yerini 41. dakikada yerini 'a bıraktı. Yıldız futbolcunun bugün MR'ı çekilecek.

SANTRFOR EMRE MOR!
Andone, Babel ve Adem'ın sakat olduğu Galatasaray'da Emre Mor santrfor oynadı. Emre 62'de yerini Falcao'ya bıraktı.

REAL MADRİD 3-1 İLE GÜLDÜ
Galatasaray'ın grubundaki diğer maçta Real Madrid, deplasmanından Rodrygo, V.Junior ve Modric'in golleriyle 3-1 kazandı.






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