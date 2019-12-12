G.Saray Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında PSG'ye deplasmanda 5-0 yenildi. 4'te Parades'in şutunu Muslera son anda çeldi. 23'te Mbappe'nin kale önündeki vuruşunu Muslera kornere çeldi. 32'de Mbappe'nin ceza sahası içinde İcardi'yi gördü. Yıldız oyuncu affetmedi. 35'te Sarabia dan açıdan golü buldu.



2. YARIYA GOLLE BAŞLADILAR

45'te Mbappe'nin yaptığı vuruşu Muslera kurtardı... 47'de Mbappe'nin pasında Neymar farkı 3'e çıkartan golü attı. 53'te Mbappe, Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.







KAPANIŞ GOLÜ CAVANİ'DEN

63'te Neymar'ın asistinde Mbappe, Muslera'yı avladı: 0-4... 82'de Donk, Mbappe'yi düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı PSG'nin Uruguaylı yıldızı Cavani gole çevirdi.







MUSLERA DA ÇARE OLAMADI

PSG'ye deplasmanda 5-0 yenilen Galatasaray'da kaleci Muslera'nın çabası da yeterli olmadı. Uruguaylı, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup maçlarında en fazla kurtarış yapan kaleci konumunda.



TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Cimbom'un PSG'den 5 yemesi sonrası G.Saray taraftarı isyan bayrağını açtı. Fatih Terim ve futbolcuları eleştirdi.



TWITTER;

G.Saray'ın düştüğü duruma bak. 6 olmasın diye dua ediyoruz...



Bu durumun sorumlusu Fatih Terim'dir. Bir an önce kendini topralamalı.



Bir zamanlar Avrupa Fatihi'ydi şimdi ise önüne gelenden 5-6 yiyor.



Fernando ve Ndiaye'nin gidişine göz yumanlar hesap vermeli.



Adamlar acımadı! Neymar, Mbappe, Icardi var. Bir de Cavani'yi sokuyor.







100'Ü BİR TÜRLÜ GÜLMÜYOR!

G.Saray, Avrupa'daki 100. galibiyetini bir türlü alamıyor. Cimbom, 13 maçtır 100. galibiyete imza atamıyor. PSG önünde de şanssızlık kırılmadı.



GALATASARAY KARAVANA ATTI

Aslan, PSG karşısında isabetli orta ve şut bulamadı...

G.Saray PSG maçında kötü bir performans sergiledi. Rakibine farklı mağlup olan Cimbom, hücumda sınıfta kaldı. İsabetli şut bulamadı. 5 orta yaptı, isabet yoktu.







BİR BU EKSİKTİ! SERİ SAKATLANDI

Maçın 40. dakikasında talihsiz bir olay yaşandı. Seri, Neymar'ın topuna müdahale etmek isterken Brezilyalı yıldızın tabanı, Seri'nin bacağına temas etti. Seri yerini 41. dakikada yerini Selçuk İnan'a bıraktı. Yıldız futbolcunun bugün MR'ı çekilecek.



SANTRFOR EMRE MOR!

Andone, Babel ve Adem'ın sakat olduğu Galatasaray'da Emre Mor santrfor oynadı. Emre 62'de yerini Falcao'ya bıraktı.



REAL MADRİD 3-1 İLE GÜLDÜ

Galatasaray'ın grubundaki diğer maçta Real Madrid, Club Brugge deplasmanından Rodrygo, V.Junior ve Modric'in golleriyle 3-1 kazandı.













