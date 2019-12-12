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Terim: Sıkletimiz çok farklı!

, "Acı bir veda oldu. Kabul edelim ki ile sıkletimiz çok farklı. Şimdi ligdeki 3 maça odaklanıp ocak ayındaki değişime odaklanacağız. Bu kaçınılmaz. İlk yarıyı iyi bitirmek için taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Terim: Sıkletimiz çok farklı!
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında PSG'ye 5-0 mağlup olan Galatasaray'ın teknik patronu Terim maç sonunda üzgündü. Terim, "Acı bir veda oldu. Kabul edelim ki ile sıkletimiz çok farklı. Şimdi ligdeki 3 maça odaklanıp ocak ayındaki değişime odaklanacağız. Bu kaçınılmaz. İlk yarıyı iyi bitirmek için taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.

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