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veda maçına çıkıyor

'nde bugün 'de ile saat 23.00'te karşılaşacak. çıkma şansı olmayan formalite maçı oynayacak.

Kartal veda maçına çıkıyor
'nde bugün 'de ile saat 23.00'te karşılaşacak. çıkma şansı olmayan formalite maçı oynayacak.



TEK HEDEF GALİBİYET
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı Wolverhampton karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Futbolcularıma her bakımdan güveniyorum" ifadesini kullandı.

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