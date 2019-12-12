Kartal veda maçına çıkıyor

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde son maçında bugün İngiltere'de Wolverhampton ile saat 23.00'te karşılaşacak. Gruptan çıkma şansı olmayan Kartal formalite maçı oynayacak.
TEK HEDEF GALİBİYET
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı Wolverhampton karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Futbolcularıma her bakımdan güveniyorum" ifadesini kullandı.
TEK HEDEF GALİBİYET
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı Wolverhampton karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Futbolcularıma her bakımdan güveniyorum" ifadesini kullandı.
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