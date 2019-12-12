THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak dev karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Daha önce oynanan 12 müsabakada Fenerbahçe 4 galibiyet alırken Anadolu Efes 9 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu.
NAPOLI'DE ANCELOTTI GİTTİ YERİNE GATTUSO GELDİ
İtalya 1. Ligi ekiplerinden Napoli'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Ancelotti'nin yerine Gennaro Gattuso'nun göreve getirildiği belirtildi. 41 yaşındaki Gattuso'nun sözleşmesine ilişkin detay paylaşılmadı.
G.SARAY POTADA MAĞLUP
ULEB Avrupa Kupası D Grubu 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına deplasmanda 94-78 yenildi. Gruptaki 4. mağlubiyetini aldı.
LARKİN'DE TOP SARICA'DA
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in oyuncusu Shane Larkin'in A Milli Erkek Takımı'nda forma giyebilmesi konusunda kararı Sarıca'nın vereceğini açıkladı.
KAYSERİ'DE PEDRO ŞOKU
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sakatlar kervanına bir yeni isim daha eklendi. Tecrübeli futbolcu Pedro Henrique yaşadığı sakatlıktan dolayı 2 hafta uzak kalacak.
SAMUDIO UMUT DAĞITTI
Süper Lig ekibi Ç.Rizespor'un golcüsü Brian Samudio antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu. Samudio " Kasımpaşa maçını kazanıp, derin bir nefes almak istiyoruz" dedi.
MARCELO'YA BÜYÜK DESTEK
Lyon taraftarlarının Marcelo'ya yaptığı saldırıya tepki gösteren Beşiktaş taraftarları sosyal medyadan Marcelo'ya destek verdi.
NAPOLI'DE ANCELOTTI GİTTİ YERİNE GATTUSO GELDİ
İtalya 1. Ligi ekiplerinden Napoli'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Ancelotti'nin yerine Gennaro Gattuso'nun göreve getirildiği belirtildi. 41 yaşındaki Gattuso'nun sözleşmesine ilişkin detay paylaşılmadı.
G.SARAY POTADA MAĞLUP
ULEB Avrupa Kupası D Grubu 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına deplasmanda 94-78 yenildi. Gruptaki 4. mağlubiyetini aldı.
LARKİN'DE TOP SARICA'DA
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in oyuncusu Shane Larkin'in A Milli Erkek Takımı'nda forma giyebilmesi konusunda kararı Sarıca'nın vereceğini açıkladı.
KAYSERİ'DE PEDRO ŞOKU
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sakatlar kervanına bir yeni isim daha eklendi. Tecrübeli futbolcu Pedro Henrique yaşadığı sakatlıktan dolayı 2 hafta uzak kalacak.
SAMUDIO UMUT DAĞITTI
Süper Lig ekibi Ç.Rizespor'un golcüsü Brian Samudio antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu. Samudio " Kasımpaşa maçını kazanıp, derin bir nefes almak istiyoruz" dedi.
MARCELO'YA BÜYÜK DESTEK
Lyon taraftarlarının Marcelo'ya yaptığı saldırıya tepki gösteren Beşiktaş taraftarları sosyal medyadan Marcelo'ya destek verdi.
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