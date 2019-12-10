Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin Lisans Talimatları ile ilgili aldığı kararları değerlendirdi. TFF'nin kulüplerin harcama limitlerini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasını Tahkim Kuruluna taşıyacak olan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları

Bu konuda ki hassasiyetimizi zaten defatlerle dile getirmiştik. Çünkü bu uygulamaya göre lisans talimatını ciddi şekilde ihlal eden kulüpler olduğunu ve bu talimatın gevşetilmesi yolunda belki de tamamen ertelenmesi yolunda bir takım talepler olduğunu konusunda zaten duyumlarımız vardı. Biz orada söylediğimiz şuydu: Zaten bu lisans talimatı durup dururken kendiliğinden ortaya çıkmadı. UEFA'nın Finansal Fair Play Komitesinin talepleri doğrultusunda oluşan Lisans Talimatıydı. Hatta Mayıs ayında UEFA Finansal FairPlay Komitesi, hem Trabzonspor kulübünün hem de yanılmıyorsam Fenerbahçe kulübüne gönderdiği yazıda UEFA Kupalarından men cezaların söz konusu olduğunu bu doğrultuda disiplin kurulan sevk edilmiştik.

Ancak orada 3 madde vardı. O 3 madde şuydu. Lisans Talimatının TFF'nin uygulamaya koyacağı Lisans Talimatının 30 Haziran tarihinden önce yürürlüğe girmesi. Bir diğeri kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve Bankalar Birliği ile imzalanarak yürürlüğe girmesi. Bir diğer kısmı da 55 milyon TL olan limit aşımının borç miktarının 5 Milyon Euro sınırının altına çekilmesiydi. Biz bu 5 milyon Euro sınırının altına çektiğimiz zaman TFF'nin Lisans Talimatının uygulamaya koymasını bekledik. Lisans Talimatı uygulamaya konur konmaz Bankalar Birliği de bu Lisans Talimatını şart koşuyordu. Ardından yeniden yapılandırmamızı imzaladık ve şartlı olarak UEFA'da yolumuza devam ettik. TFF'de Lisans Talimatı ile ilgili UEFA'ya taahhütte bulundu.

Burada yüzde 30'luk limit artışına müsade ediliyordu. Bana göre bu bile fazlaydı. Bun rağmen biz Trabzonspor kulübü olarak harfiyen bu lisans talimatında ki limit çerçevesinde kalarak kadro yapılandırmamızı oluşturarak TFF'nin uygulamaya koyduğu Lisans Talimatına harfiyen uyduk.

OYUN OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞMEZ

Hatta geçen hafta içinde tekrar analiz ettirdim. TFF'nin yetkilileriyle de bunu tekrar değerlendirdik ve teyit aldık. Bizim 5 - 6 Milyon Euroluk boşluğumuzun olduğunu gördük. Zaten bizim hesaplamalarımız o doğrultudaydı. Biz sezon içinde uygulamaya konulan bir kural sezon ortasında değiştirilemez. Sezon başında bir talimat yayınlıyorsunuz. Bu talimatın kurallarını belirliyorsunuz. Uyulmadığı takdirde uygulanacak olan yaptırımları orada açıklıyorsunuz. Ama daha sezonun ortasına gelmeden talimat henüz yürürlüğe girelim 5 ay olmuşken bunu değiştiriyorsunuz. Dahası kuralı ihlal edenlerin lehine değiştiriyorsunuz.