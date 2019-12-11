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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 13:09

Son dakika: 'de 15. hafta hakemleri açıklandı

Son dakika... 2019-2020 Cemil Usta Sezonu ve 1. Lig 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte kritik maçlarda düdük çalacak isimler.

Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

'in 15. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

13 Aralık Cuma:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

14 Aralık Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır
20.00 -MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

15 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
16.30 Demir Grup -:
19.00 Beşiktaş-BtcTurk : Yaşar Kemal Uğurlu

16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek

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