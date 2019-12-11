Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

13 Aralık Cuma:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan



15 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek