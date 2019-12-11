PSG Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için PSG'yi yenmesi gerekiyor ve Club Brugge-Real maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor. Peki, PSG Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2019 PSG GS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

PSG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılı takım, A Grubu'nun 6. ve son hafta maçında bugün PSG'ye konuk olacak. Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.