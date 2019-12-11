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  • 11.12.2019 14:50
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 14:50

maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2019 PSG GS maçı ne zaman, saat kaçta?

maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Paris'te kapatacak. Peki, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2019 PSG GS maçı ne zaman, saat kaçta?

PSG-Galatasaray maçı hangi kanalda?

PSG Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için PSG'yi yenmesi gerekiyor ve Club Brugge-Real maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor. Peki, PSG Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2019 PSG GS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

PSG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılı takım, A Grubu'nun 6. ve son hafta maçında bugün PSG'ye konuk olacak. Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

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