Bugünkü
Takvim

Tüm gözler dev derbide

Türk unun 2 devi Beko ve A.Efes'in Euroleague'de perşembe günü oynayacakları dev maça odaklandı. 12 maç sonunda lider bulunan A.Efes zirveyi bırakmak istemiyor.

Tüm gözler dev derbide
Türk unun 2 devi Beko ve A.Efes'in Euroleague'de perşembe günü oynayacakları dev maça odaklandı. 12 maç sonunda lider bulunan A.Efes zirveyi bırakmak istemiyor.

F.BAHÇE İÇİN DİRİLİŞ MAÇI
Avrupa'da bu sezon 12. sırada bulunan Fenerbahçe ise 'i devirerek hem moral bulmayı hem de dev rakiplerine gözdağı vermeyi heedfliyor.

A.EFES ZOR GALİP: 88-84
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes zorlandığı karşılaşmada deplasmanda M.Y.Afyon Bld'yi 88-84 yenmeyi başardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTüm gözler dev derbide
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri