Sakatlar kulübünün son üyesi Adem Büyük







FALCAO FALCAO

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maçı öncesinde'a bir kötü haber de'ten geldi... Sağ alt arka adalesinde zorlanma tespit edilen tecrübeli yıldız yarın forma giyemeyecek. Aynı şekilde'in sakatlıkları da devam ediyor.maçında sahalara dönen ve son 15 dakika oynayan'nun süresi artıyor!..yıldız,önünde 45 dakika görev yapacak.