Bu sezon yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından tüm dikkatini transfere çeviren Galatasaray için yurt dışından iki flaş iddia geldi. Nagatomo'nun gösteridği kötü performans nedeniyle devre arasında sol bek takviyesi yapmak için kolları sıvayan Sarı- Kırmızılılar'ın Marcelo Saracchi'ye kanca attığı belirtildi.
BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI
Alman ekibi Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Saracchi bu sezon 6 maçta oynayabildi.
İTALYAN BASINININ İDDİASI
Diğer iddia ise İtalya'dan geldi... Yeni sezon için de çalışmalar yapan G.Saray'ın Napoli'li Dries Mertens'i listeye aldığı öne sürüldü. Belçikalı forvet sezon sonu serbest kalıyor.
SÖZLEŞMEYİ UZATMAYACAK
İtalyan kulübünün en golcü futbolcusu olarak tarihe geçen 32 yaşındaki Mertens'in sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Galatasaray'ın birçok talibi olan yıldız futbolcu için elini çabuk tutmak istediği öğrenildi.
SARACCHI KİMDİR?
YAŞI: 21
MEVKİ: SOL BEK
ÜLKESİ: URUGUAY
OYNADIĞI TAKIMLAR
Leipzig (Almanya) R.Plate (Arjantin) Danubio (Uruguay)
MERTENS KİMDİR?
YAŞI: 32
MEVKİ: KANAT FORVET
ÜLKESİ: BELÇİKA
OYNADIĞI TAKIMLAR
Napoli (İtalya) PSV (Hollanda) Utrecht (Hollanda)
BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI
Alman ekibi Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Saracchi bu sezon 6 maçta oynayabildi.
İTALYAN BASINININ İDDİASI
Diğer iddia ise İtalya'dan geldi... Yeni sezon için de çalışmalar yapan G.Saray'ın Napoli'li Dries Mertens'i listeye aldığı öne sürüldü. Belçikalı forvet sezon sonu serbest kalıyor.
SÖZLEŞMEYİ UZATMAYACAK
İtalyan kulübünün en golcü futbolcusu olarak tarihe geçen 32 yaşındaki Mertens'in sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Galatasaray'ın birçok talibi olan yıldız futbolcu için elini çabuk tutmak istediği öğrenildi.
SARACCHI KİMDİR?
YAŞI: 21
MEVKİ: SOL BEK
ÜLKESİ: URUGUAY
OYNADIĞI TAKIMLAR
Leipzig (Almanya) R.Plate (Arjantin) Danubio (Uruguay)
MERTENS KİMDİR?
YAŞI: 32
MEVKİ: KANAT FORVET
ÜLKESİ: BELÇİKA
OYNADIĞI TAKIMLAR
Napoli (İtalya) PSV (Hollanda) Utrecht (Hollanda)
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