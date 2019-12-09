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  • 09.12.2019 13:17
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 13:26

Son dakika: - maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberine göre 'ın 'nde deplasmanda ile karşılaşacağı maçın hakemi Romanya Futbol Federasyonu'ndan oldu.

PSG-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

'ın UEFA A Grubu 6. ve son haftasında Fransa'nın Paris Saint-Germain () takımı ile 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Parc des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.

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