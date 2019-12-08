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Galatasaray - Alanyaspor maçındaki ofsayt kararı tartışma yarattı

Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından kritik bir maça çıkan sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 5'inci dakikasında Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarıyla sarı-kırmızılıların golünü iptal etti. G.Saray taraftarı iptal olan golün nizami olduğu görüşünde.

Ofsayt kararı tartışma yarattı
G.Saraylı Adem Büyük'ün Alanya maçının ilk yarısında attığı golün VAR tarafından ofsayt olarak değerlendirilmesi Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaraylı taraftarlar Adem'in topun ayaktan çıktığı anda rakibin gerisinde olduğunu gerekçe göstererek, hakem ve VAR'ın kararına tepki gösterdi.

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