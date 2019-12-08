Galatasaray - Alanyaspor maçındaki ofsayt kararı tartışma yarattı

Adem Büyük'ün Alanya maçının ilk yarısında attığı golün VAR tarafından ofsayt olarak değerlendirilmesi Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaraylı taraftarlar Adem'in topun ayaktan çıktığı anda rakibin gerisinde olduğunu gerekçe göstererek, hakem ve VAR'ın kararına tepki gösterdi.