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Rakamlar ve gerçekler! İşte ’da göz ardı edilen gerçeği

ve Ergün’ün aldığı 4 isim 37 milyon ’ya satılırken, 18.5 milyon Euro kar elde edildi. ve 'in 31.5 milyon Euro'ya aldığı 5 futbolcunun ise getirisi olmadı.

Rakamlar ve gerçekler
G.Saray'ın son 2 yılda gelir elde ettiği tüm futbolcular, sürekli başarısız olarak lanse edilen Igor ve tarafından edildi. Bu ikilinin kazandırdığı Gomis, Fernando, Ndiaye ve Rodrigues, Fatih Terim-Abdürrahim Albayrak döneminde 37 milyon Euro karşılığında satıldı.



BELHANDA'YA ÇOK TEKLİF GELDİ
4 isimden sadece Rodrigues, Ergün tarafından Riekerink dönemi getirildi. Geçen sezon da Tudor ve Ergün'ün getirdiği bir başka isim olan Belhanda birçok teklif gelmesine rağmen satılmadı.



DIAGNE ADETA ELDE PATLADI!
Terim ve Albayrak'ın 31.5 milyon Euro ödeyerek aldığı isimlerden Luyindama ve Emre Akbaba sakatlandı. Diagne ise adeta elde patladı. Marcao ise performasıyla hayal kırıklığı yarattı.



NAGATAMO'YA TALİP ÇIKMADI
Yine Terim'in getirdiği bir başka isim Nagatomo ise talibi olmadığı için mecburen takımda kaldı. Japon yıldızın devre arasında gönderilmesi planlanıyor.



BÜYÜK KAR ELDE EDİLDİ
Sadece 'nun satışında az bir zarara girildi.



HENÜZ GELİR YOK!
13 milyon 'ya alının Diagne zar zor kiralandı.

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