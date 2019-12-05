Cleveland darmadağın! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SAKÇI'DAN

NTEP

ayseri'de

anyaspor

milli basketbolcumuz'ın formasını giydiği, sahasındamağlup oldu. Cedi karşılaşmadaüretti.yüzücü Emre Sakçı, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı. Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.yol ayrımları devam ediyor. Sezon başındatakımından kiralanan, parasını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetti.futbolcuLig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 13. hafta sonunda ligde 28 kez rakip fileleri havalandırarak en golcü takım oldu. Sarı-Siyahlılarda en fazla gol atan isim ise 9 kez ile Jahovic oldu, deplasmanda karşılaşacağı G.Saray maçı hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Erol Bulut, "Yakaladığımız fırsatı kaçırmamalıyız. Bu maç bizim için önemli" dedi.Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Azoty Chemik'e 3-1 yenildi. Maçın rövanşı 17 Aralık'ta oynanacak.