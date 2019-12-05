Cleveland darmadağın! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA'de milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Detroit Pistons'a 127-94 mağlup oldu. Cedi karşılaşmada 25 dakika süre aldı ve 10 sayı üretti.
EMRE SAKÇI'DAN TARİHİ BAŞARI
Milli yüzücü Emre Sakçı, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı. Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.
NTEP İLE YOLLAR AYRILDI
Kayseri'de yol ayrımları devam ediyor. Sezon başında Wolfsburg takımından kiralanan Gerorges Ntep, parasını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetti. 27 yaşındaki futbolcu Kayseri'de 5 maça çıktı.
LİGİN EN GOLCÜSÜ MALATYA
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 13. hafta sonunda ligde 28 kez rakip fileleri havalandırarak en golcü takım oldu. Sarı-Siyahlılarda en fazla gol atan isim ise 9 kez ile Jahovic oldu
BULUT: G.SARAY MAÇI ÖNEMLİ
Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı G.Saray maçı hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Erol Bulut, "Yakaladığımız fırsatı kaçırmamalıyız. Bu maç bizim için önemli" dedi.
G.SARAY FİLEDE MAĞLUP
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Azoty Chemik'e 3-1 yenildi. Maçın rövanşı 17 Aralık'ta oynanacak.
EMRE SAKÇI'DAN TARİHİ BAŞARI
Milli yüzücü Emre Sakçı, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı. Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.
NTEP İLE YOLLAR AYRILDI
Kayseri'de yol ayrımları devam ediyor. Sezon başında Wolfsburg takımından kiralanan Gerorges Ntep, parasını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetti. 27 yaşındaki futbolcu Kayseri'de 5 maça çıktı.
LİGİN EN GOLCÜSÜ MALATYA
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 13. hafta sonunda ligde 28 kez rakip fileleri havalandırarak en golcü takım oldu. Sarı-Siyahlılarda en fazla gol atan isim ise 9 kez ile Jahovic oldu
BULUT: G.SARAY MAÇI ÖNEMLİ
Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı G.Saray maçı hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Erol Bulut, "Yakaladığımız fırsatı kaçırmamalıyız. Bu maç bizim için önemli" dedi.
G.SARAY FİLEDE MAĞLUP
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Azoty Chemik'e 3-1 yenildi. Maçın rövanşı 17 Aralık'ta oynanacak.
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