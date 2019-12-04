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  • 04.12.2019 22:02
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 22:46

Emre Sakçı'dan tarihi başarı!

Son dakika haberine göre Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada aldı, 'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

Milli yüzücüden tarihi başarı!

Emre Sakçı, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada alarak 'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 50 metre kurbağalamada havuza giren Emre, yarı finalinde 26.07'lik derecesiyle 5. olarak finale yükseldi.

Emre Sakçı, finalde 25.82'lik derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Emre'nin bu başarısı, 'nda erkekler 50 metre kurbağalamada Türkiye'nin kazandığı ilk madalya oldu.

Yarışı 25.51'lik derecesiyle Rus sporcu Vladimir Morozov ilk sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Hollandalı yüzücü Arno Kamminga da 25.84'lük derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

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