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Erzincan’ı ağırlıyor

Geçtiğimiz sezon cezalı olduğu için 'ndan uzak kalan bugün 5. tur ilk maçında 'ı konuk edecek. Siyah-Beyazlılar sahaya yedek ağırlıklı bir takımla çıkacak.

Beşiktaş Erzincan’ı ağırlıyor
Geçtiğimiz sezon cezalı olduğu için Türkiye Kupası'ndan uzak kalan Beşiktaş bugün 5. tur ilk maçında 'ı konuk edecek. Siyah-Beyazlılar sahaya yedek ağırlıklı bir takımla çıkacak.

KARTAL'DAN 7 EKSİKLİ ANTRENMAN
Beşiktaş 24 Erzincan ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Antrenmana Douglas, Dorukhan, , Atiba, Diaby, Oğuzhan ve Victor Ruiz katılmadı.



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