Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 yenerek, tur için avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muric ve Miha Zajc'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü İstanbulspor'un sahasında oynanacak.

FERDİ KADIOĞLU GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor karşısındaki etkili futboluyla göz doldurdu.

Geçen sezon transfer olduğu sarı-lacivertli takımla ilk kez 11'de sahaya çıkma fırsatı yakalayan Ferdi, şansını iyi değerlendirdi.

Deniz Türüç'ün attığı golün pasını atan Ferdi, Fenerbahçe'nin ikinci golünü de filelere gönderen isim oldu.

GENÇ OYUNCUDAN GOL PASI

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki bir diğer futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, son 10 dakikada oyuna girerek skora katkıda bulundu.

Maçın 80. dakikasında Mauricio Isla'nın yerine oyuna dahil olan Muhammed, Zajc'ın attığı golün pasını verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.

15. dakikada Ferdi'nin sol kanttan ortasına iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak filelerle buluştu. 1-0







16. dakikada Wellinton'a baskı yaparak topu kazanan ve Muriqi ile paslaşarak ceza alanı içine giren Ferdi Kadıoğlu, topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0



İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

71. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Deniz Türüç'ün ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Muric, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

88. dakikada sol kanattan ceza sahasında çizgiye inen Muhammed Gümüşkaya, topu kale sahasının önünde Zajc'a çıkardı. Zajc düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

Karşılaşmayı Fenerbahçe, 4-0 kazandı.

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