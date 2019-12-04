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'ta forvet inde B planı Kodjia

devre arasında golcü inde Sporar’ı ilk sıraya aldı. Bu oyuncuda sorun yaşanırsa ’da forma giyen Kodjia için resmi teklif yapılacak.

B planı Kodjıa
Kartal, Burak Yılmaz'a alternatif olabilecek golcü arayışlarını sürdürüyor. Slovan Bratislava'da oynayan Sporar'ı ilk sıraya alan Siyah-Beyazlılar bu oyuncuda sorun çıkması durumunda B Planı'nı da belirledi. Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giden yönetici Erdal Torunoğulları'nın burada Aston Villa'da oynayan Jonathan Kodjia'nın menajeriyle bir görüşme yaptığı öğrenildi. İngiliz takımında çok az şans bulan 30 yaşındaki Fildişili oyuncu şimdilik alternatifler arasında olduğu öne sürüldü.

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