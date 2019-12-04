Bakan’dan burs müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, paralimpik ve deaflimpik milli sporculara vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu eğitim imkanı sağlandığını söyledi. Bakanlık ile 28 vakıf üniversitesi arasında imzalanan mutabakat metni, bakanlığın vereceği belgeyle, milli sporcu öğrencilere yüzde 100 eğitim bursu verilmesini öngörüyor.
- Spor
- 04.12.2019
- Gazete
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