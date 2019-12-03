Kanarya’nın kupa mesaisi

F.Bahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. F.Bahçe'de Luiz Gustavo, Mevlüt ve Hasan Ali forma giyemeyecek. Mücadele seyircisiz oynanacak.
SARI-LACİVERTLİLER HIZ KESMEDİ
Fenerbahçe, İstanbulspor ile bugün oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Ersun Yanal taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı.
SARI-LACİVERTLİLER HIZ KESMEDİ
Fenerbahçe, İstanbulspor ile bugün oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Ersun Yanal taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı.
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