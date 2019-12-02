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  • 02.12.2019 22:16
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 22:45

'dan ayrıldığını açıkladı

'un yıldız golcüsü , Beşiktaş yenilgisinin ardından kulübü ile olan sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı. Adebayor, "Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de flaş ayrılık! Yıldız isim duyurdu...

'un yıldız golcüsü , Beşiktaş yenilgisinin ardından kulübü ile olan sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.

Adebayor maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum. Ama dualarımda her zaman Kayserispor olacak. Kayserispor'u her zaman iyi hatırlayacağım. Kulüple centilmence bir anlaşmaya vardık. Ayrılışım problemli olmadı. Kayserispor'a her zaman dua edeceğim. Burada yaşadığım süreçte çok güzel şeyler yaşadım. Türkiye'yi terketmiyorum. Ne zaman ayrılacağını bilen bir insanım. Türkiye'de ki taraftarlara teşekkür ediyorum. 3 yıl süre boyunca bana çok iyi davrandılar. Türkiye'ye belki yakın zamanda dönmem ama Türk futbolu için çok iyi şeyler umuyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye başarılar diliyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum.

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