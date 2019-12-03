Kartal'ı tutabilene aşk olsun... Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş evinde Kayseri'yi 4-1 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Avcı'nın ekibi böylece 3. sıraya yükseldi. 12'de Ljajic vurdu, Lung çıkardı.
BURAK'TAN ŞIK BİR ASİST
20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak Yılmaz'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Atiba golü attı: 1-0. 30'da Gökhan vurdu, defansa çarpan gol ağlara gitti: 2-0.
ÜST ÜSTE POZİSYONLAR GELDİ
41. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışının sol çaprazından sert bir şutla skoru 3-0 yaptı. 43'te ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Elneny'nin şutunu Lung çıkardı.
ŞEREF SAYISI ADEBAYOR'DAN
83'te Diaby'nin gole giden vuruşunu savunma önledi. 87'de Adebayor'un golüyle skor 3-1'e geldi. Gecenin yıldızlarından Burak 90'da attığı golle perdeyi kapattı: 4-1.
2019'DA EN FAZLA GOL ATAN KRAL!
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, dün yine sahanın en iyilerindendi... 2019 yılında Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu tecrübeli oyuncu hırsıyla taraftarlarından alkış aldı. Burak Yılmaz, bu sene Kartal'da 16 gole imza attı.
BU SEZON İLK KEZ 4 GOL BİRDEN ATTI
çok kötü başlayan ancak son haftalarda coşan Beşiktaş bir ilki başardı. Kartal bu sezon ilk kez 4 gollü galibiyet aldı.
KESKİN NİŞANCI ATIBA!
Kartal'ın orta sahadaki maestrosu Atiba Hutchinson'ın bu sezon Süper Lig'de çektiği iki isabetli şut da gol oldu. Maestro dün yine çok çalıştı...
ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ GEÇMEDİ Mİ?
30. dakikada Gökhan'ın attığı gol öncesi yaşanan pozisyon büyük tartışma yarattı.
SON haftalarda neredeyse her maçta olduğu gibi dün Vodafone Park'ta da VAR tartışması yaşandı... Karşılaşmanın 30. dakikasında Gökhan Gönül'ün attığı gol öncesinde topun çizgiyi geçmediği büyük tartışma yaşandı. VAR hakemi Volkan Bayarslan'ın kararı sonrasında hakem Ümit Öztürk gole hükmetti.
SORU İŞARETLİ PROTESTO!
Kayserispor taraftarları, Vodafone Park Stadı'nda soru işareti şeklinde dizilerek protesto yaptı.
BURAK'TAN ŞIK BİR ASİST
20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak Yılmaz'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Atiba golü attı: 1-0. 30'da Gökhan vurdu, defansa çarpan gol ağlara gitti: 2-0.
ÜST ÜSTE POZİSYONLAR GELDİ
41. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışının sol çaprazından sert bir şutla skoru 3-0 yaptı. 43'te ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Elneny'nin şutunu Lung çıkardı.
ŞEREF SAYISI ADEBAYOR'DAN
83'te Diaby'nin gole giden vuruşunu savunma önledi. 87'de Adebayor'un golüyle skor 3-1'e geldi. Gecenin yıldızlarından Burak 90'da attığı golle perdeyi kapattı: 4-1.
2019'DA EN FAZLA GOL ATAN KRAL!
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, dün yine sahanın en iyilerindendi... 2019 yılında Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu tecrübeli oyuncu hırsıyla taraftarlarından alkış aldı. Burak Yılmaz, bu sene Kartal'da 16 gole imza attı.
BU SEZON İLK KEZ 4 GOL BİRDEN ATTI
çok kötü başlayan ancak son haftalarda coşan Beşiktaş bir ilki başardı. Kartal bu sezon ilk kez 4 gollü galibiyet aldı.
KESKİN NİŞANCI ATIBA!
Kartal'ın orta sahadaki maestrosu Atiba Hutchinson'ın bu sezon Süper Lig'de çektiği iki isabetli şut da gol oldu. Maestro dün yine çok çalıştı...
ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ GEÇMEDİ Mİ?
30. dakikada Gökhan'ın attığı gol öncesi yaşanan pozisyon büyük tartışma yarattı.
SON haftalarda neredeyse her maçta olduğu gibi dün Vodafone Park'ta da VAR tartışması yaşandı... Karşılaşmanın 30. dakikasında Gökhan Gönül'ün attığı gol öncesinde topun çizgiyi geçmediği büyük tartışma yaşandı. VAR hakemi Volkan Bayarslan'ın kararı sonrasında hakem Ümit Öztürk gole hükmetti.
SORU İŞARETLİ PROTESTO!
Kayserispor taraftarları, Vodafone Park Stadı'nda soru işareti şeklinde dizilerek protesto yaptı.
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