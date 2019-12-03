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, 'yı 104-80'lik skorla geçti

'nde , 'yı 104-80'lik skorla geçti... Efes, Cimbom'u farklı geçerek ligde 10. maçında 9. galibiyetini elde etti... Efes maçın ilk çeyreğini 28-20 önde tamamlarken devreyi de 54-46 üstün geçti... Lacivert- beyazlılar son çeyreğe 80-65 üstün girdi... Son çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan 'ın öğrencileri galibiyet serisini sürdürdü.

24 ayar Efes!
Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 104-80'lik skorla geçti.

FARKA KOŞTU
Efes, Cimbom'u farklı geçerek ligde 10. maçında 9. galibiyetini elde etti... Efes maçın ilk çeyreğini 28-20 önde tamamlarken devreyi de 54-46 üstün geçti... Lacivert- beyazlılar son çeyreğe 80-65 üstün girdi... Son çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Ergin Ataman'ın öğrencileri galibiyet serisini sürdürdü.

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