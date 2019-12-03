Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 104-80'lik skorla geçti.
FARKA KOŞTU
Efes, Cimbom'u farklı geçerek ligde 10. maçında 9. galibiyetini elde etti... Efes maçın ilk çeyreğini 28-20 önde tamamlarken devreyi de 54-46 üstün geçti... Lacivert- beyazlılar son çeyreğe 80-65 üstün girdi... Son çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Ergin Ataman'ın öğrencileri galibiyet serisini sürdürdü.
FARKA KOŞTU
Efes, Cimbom'u farklı geçerek ligde 10. maçında 9. galibiyetini elde etti... Efes maçın ilk çeyreğini 28-20 önde tamamlarken devreyi de 54-46 üstün geçti... Lacivert- beyazlılar son çeyreğe 80-65 üstün girdi... Son çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Ergin Ataman'ın öğrencileri galibiyet serisini sürdürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.