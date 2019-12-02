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  • 02.12.2019 17:18
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 17:46

, 'in dileçesini kabul etti! Hakemlik kariyeri bitti!

Geçtiğimiz günlerde hakemliği bıraktığını ve bu yönde Türkiye Futbol Federasyonu'na () dilekçesini gönderdiğini açıklayan , dün yönettiği ve karşılaşması son maçı oldu. Bitnel'in dilekçesi TFF tarafından kabul gördü.

TFF, Deniz Ateş Bitnel'in dileçesini kabul etti!

2016 yılındaki olaylı - maçından sonra hızlı bir düşüş yaşayan Bitnel'in hakemlik kariyeri böylece resmen noktalanmış oldu.

'de 2015-2016 sezonunda Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinde bordo-mavili 4 oyuncuya çıkardığı kırmızı kartlar ile hafızalara kazınan 'in hakemlik kariyeri resmen bitti.

Söz konusu müsabakanın ardından önce kokartlı elinden alınan daha sonra B Klasman'a, son olarak da bu sezon (MHK) tarafından İl Hakemliği'ne düşüren Bitnel, geçtiğimiz günlerde bir halı saha maçında hakem arkadaşını dövdüğüne yönelik haberlerle gündem olmuştu.

FEDERASYON DİLEKÇEYİ KABUL ETTİ
Konuya ilişkin bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları reddeden Deniz Ateş Bitnel, 2016 yılından beri her anlamda büyük zorluklar çektiğini, bunun neticesinde de hakemliği bırakmak için 'ye dilekçe gönderdiğini ifade etmişti.

Tüm bu yaşananların ardından TFF de bir zamanlar gelecek vadeden hakemler arasından gösterilen Bitnel'in talebini kabul etti.

Böylelikle 37 yaşındaki hakemin kariyteri noktalanmış oldu.

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