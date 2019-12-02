Süper Lig'in 13. haftası kapanış karşılaşmasından Beşiktaş sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlıyor.
Beşiktaş'ın evinde Kayserispor'u ağırlayacağı mücadele saat 20.00'de başladı. Kritik maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Beşiktaş Kayserispor maçı canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR | CANLI ANLATIM
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR | İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Diaby, Adem Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz
Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Hasan, Şamil, Djedje, Mensah, Emre, Adebayor
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