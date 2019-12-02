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  • 02.12.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 20:14

- | CANLI ANLATIM

'in 13. haftası kapanış karşılaşmasından sahasında İstikbal Mobilya 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Beşiktaş - Kayserispor | CANLI

'in 13. haftası kapanış karşılaşmasından sahasında İstikbal Mobilya 'u ağırlıyor.

Beşiktaş'ın evinde Kayserispor'u ağırlayacağı mücadele saat 20.00'de başladı. Kritik maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Beşiktaş Kayserispor maçı canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR | CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR | İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Diaby, Adem Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz

Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Hasan, Şamil, Djedje, Mensah, Emre, Adebayor

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