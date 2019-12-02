Pınar Karşıyaka F.Bahçe’yi yıktı: 68-57 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 68-57 mağlup etti. Morgan 20 sayıyla yıldızlaşan isim oldu. F.Bahçe'de ise Melih'in 16 sayısı galibiyete yetmedi. Diğer sonuçlar: F.Extra Bursaspor-Gaziantep: 87-106, Ormanspor-Afyon: 77-76.



DİŞİ ASLAN KARTAL'I 16 SAYI FARKLA DEVİRDİ

Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki derbi maçta G.Saray, Beşiktaş'ı 83-67 yendi. Cimbom, 6. maçından da galip ayrıldı.







KAAN ÖZBİLEN'DEN AVRUPA REKORU

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Valencia Maratonu'nda 2:04:16'lık derecesiyle Avrupa rekorunu kırdı. Özbilen yarışı 2. bitirdi.



GUARDIOLA ÇAĞLAR'I İSTEDİ

Manchester City, ara transfer döneminde Leicester'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basını Guardiola'nın talebini yönetime ilettiğini yazdı



MONACO-PSG ERTELENDİ

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco ile Paris Saint-Germain (PSG) arasında oynanması planlanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle ertelendi. Yeni tarih belirtilmedi.



JOKEY ÇELİK SAKATLANDI

İzmir yarışları 4. koşusunda Oğuzboylu isimli safkandan düşen başarılı jokey Ahmet Çelik, sol ayak ve sol omuz travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



KARTAL, KAYSERİ'Yİ AĞIRLIYOR

Ligde son 4 maçı kazanan Beşiktaş bugün Kayserispor'u saat 20.00'de konuk edecek. Kartal'da Ruiz, Douglas sakat olduğu için yok.





