ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 68-57 mağlup etti. Morgan 20 sayıyla yıldızlaşan isim oldu. F.Bahçe'de ise Melih'in 16 sayısı galibiyete yetmedi. Diğer sonuçlar: F.Extra Bursaspor-Gaziantep: 87-106, Ormanspor-Afyon: 77-76.
DİŞİ ASLAN KARTAL'I 16 SAYI FARKLA DEVİRDİ
Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki derbi maçta G.Saray, Beşiktaş'ı 83-67 yendi. Cimbom, 6. maçından da galip ayrıldı.
KAAN ÖZBİLEN'DEN AVRUPA REKORU
Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Valencia Maratonu'nda 2:04:16'lık derecesiyle Avrupa rekorunu kırdı. Özbilen yarışı 2. bitirdi.
GUARDIOLA ÇAĞLAR'I İSTEDİ
Manchester City, ara transfer döneminde Leicester'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basını Guardiola'nın talebini yönetime ilettiğini yazdı
MONACO-PSG ERTELENDİ
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco ile Paris Saint-Germain (PSG) arasında oynanması planlanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle ertelendi. Yeni tarih belirtilmedi.
JOKEY ÇELİK SAKATLANDI
İzmir yarışları 4. koşusunda Oğuzboylu isimli safkandan düşen başarılı jokey Ahmet Çelik, sol ayak ve sol omuz travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
KARTAL, KAYSERİ'Yİ AĞIRLIYOR
Ligde son 4 maçı kazanan Beşiktaş bugün Kayserispor'u saat 20.00'de konuk edecek. Kartal'da Ruiz, Douglas sakat olduğu için yok.
- Spor
- 02.12.2019
- Gazete
Pınar Karşıyaka F.Bahçe’yi yıktı: 68-57 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 68-57 mağlup etti. İşte haberin detayları ve 2 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz spor haberleri...
ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 68-57 mağlup etti. Morgan 20 sayıyla yıldızlaşan isim oldu. F.Bahçe'de ise Melih'in 16 sayısı galibiyete yetmedi. Diğer sonuçlar: F.Extra Bursaspor-Gaziantep: 87-106, Ormanspor-Afyon: 77-76.
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