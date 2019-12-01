Yiğido’yu tutana aşk olsun

Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.



GOLLER İLK YARIDA

10. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kafayla indirdiği topa Hakan Arslan ceza yayı üzerinden sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün solundan ağlara gitti: 1-0. 17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Goiano, meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yatabare'ye doğru çıkardı. Boş durumdaki Yatabare, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 2-0. Maç bu sonuçla sona erdi.



