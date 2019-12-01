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Yiğido’yu tutana aşk olsun

'in 13. haftasında , konuk ettiği 'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Hakan ve attı.

Yiğido’yu tutana aşk olsun
Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

GOLLER İLK YARIDA
10. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kafayla indirdiği topa Hakan Arslan ceza yayı üzerinden sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün solundan ağlara gitti: 1-0. 17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Goiano, meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yatabare'ye doğru çıkardı. Boş durumdaki Yatabare, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 2-0. Maç bu sonuçla sona erdi.

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