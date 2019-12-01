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  • 01.12.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 13:10

Bafetimbi 'ten yeni açıklama!

taraftarının gönlünde büyük bir yere sahip olan yıldız futbolcu Bafetimbi , sarı kırmızılı renklere gönül vermiş olanları heyecanlandıracak bir paylaşımda daha bulundu.

Bafetimbi Gomis'ten yeni açıklama!

'ın geçen sezon başında ekibi Al Hilal'e sattığı Bafetimbi , sarı kırmızılı ekibi unutamıyor.

Suudi Arabistan'da Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve attığı gollerle şampiyonluğun mimarı olan Fransız golcü, Instagram hesabından Galatasaray hakkında paylaşımlar yapmaya devam etti.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarlarına seslenirken ''Geri döndüğümde her zamankinden daha agresif bir aslan olarak döneceğim'' dedi.

''KİMSE BU SEVGİYİ PARAYLA VEREMEZ''
Fransız golcü, ayrıca ''Kimse bu hissi, sevgiyi parayla veremez. Bu sevinç tamamen bana olan saygı ve sevginin karşılığıydı.'' paylaşımında bulundu.

Gomis, geçtiğimiz günlerde de bir taraftarın geri dön mesajına sosyal medya hesabından cevap vermişti. 34 yaşındaki forvet, paylaşımına ''Teşekkür ederim, ben de sizi seviyor ve özlüyorum. Umarım Aslan birgün Aslantepe'ye geri dönecek.'' notunu düşmüştü.

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