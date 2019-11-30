Göztepe - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig 'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lige iyi başlangıç yapan ve zirveye oynayan Fenerbahçe , ligin 13. haftasında Göztepe deplasmanına konuk oluyor.Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Victor Moses, Garry Rodriguez, Max KruseFenerbahçe'de karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de değişiklik yapıldı. Hasan Ali Kaldırım yerine Deniz Türüç 11'e dahil edildi.Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.

FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 51. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Göztepe, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 75-33 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki müsabakada ise kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip İzmir'de 26. kez lig maçı oynayacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 18 gol attı.