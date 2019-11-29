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  • 29.11.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:48

yönetiminden ’ye şartlı evet!

'de kadroda düşünülmeyen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yönetimin, ismi ile anılan yıldız futbolcuya, "Sadece yurt dışına gidişine izin veririz" diyeceği öğrenildi.

Yönetimden Mehmet Ekici’ye şartlı evet!

İsmi lig kadrosuna yazılmayan 'yle devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yönetimin, ismi ile anılan yıldız futbolcuya, "Sadece yurt dışına gidişine izin veririz" diyeceği öğrenildi.

29 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli forma ile çıktığı 36 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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