Kanarya seriye bağladı!

Turkish Airlines Euroleague' in 11. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Khimki Moskova karşısında 89-76'lık skorla kazandı. Fenerbahçe Beko bu sonuçla 11. maçındaki 4. galibiyetini, Khimki Moskova ise 5. mağlubiyetini aldı. Rus ekibi Khimki ilk yarıyı 49-44 önde tamamlasa da Fenerbahçe maçı almayı başardı. Luigi Datome 20 sayı, 4 ribaunt, Melih Mahmutoğlu ise 19 sayı, 3 ribaunt ile geceye damga vurdu. Konuk ekip Khimki de Janis Timma 26 sayı, 3 asist üretmesine rağmen takımını yenilgiden kurtaramadı.
- Spor
- 29.11.2019
- Gazete
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