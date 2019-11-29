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Isla’nın itirazı reddedildi

Tahkim Kurulu, F.Bahçe'nin Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezasına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı. Şilili yıldız Kasımpaşa maçında kırmızı kart görmüştü.

Isla’nın itirazı reddedildi
Tahkim Kurulu, F.Bahçe'nin Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezasına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı. Şilili yıldız Kasımpaşa maçında kırmızı kart görmüştü.

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