Isla’nın itirazı reddedildi

Tahkim Kurulu, F.Bahçe'nin Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezasına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı. Şilili yıldız Kasımpaşa maçında kırmızı kart görmüştü. Tahkim Kurulu, F.Bahçe'nin Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezasına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı. Şilili yıldız Kasımpaşa maçında kırmızı kart görmüştü.
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