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Hayalet adam ! Performansı ve istatistikleriyle hayal kırıklığı yarattı

, isabetli orta, şut, top kazanma ve ikili mücadele kazanma yüzdeleriyle ’nin en kötü ismi oldu. Moses 'de sadece penaltıdan 1 gol ve 1 de asist yapabildi.

Hayalet adam Victor Moses
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses, isabetli orta, şut, top kazanma ve ikili mücadele kazanma yüzdeleriyle takımın en kötü ismi oldu. Maç başına 1.2 top kaptırma ve 1.2 kötü kontrol yüzdesiyle oynayan Moses'ın isabetli orta, isabetli şut, top kazanma ve ikili mücadele kazanma yüzdeleri de oldukça düşük.



Nijeryalı kanat oyuncusu maç başına 0.6 isabetli şut, 0.2 top kazanma, 0.2 isabetli orta ve yüzde 41 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynuyor. Moses 'de sadece penaltıdan 1 gol ve 1 de asist yapabildi.

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