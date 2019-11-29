Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses, isabetli orta, şut, top kazanma ve ikili mücadele kazanma yüzdeleriyle takımın en kötü ismi oldu. Maç başına 1.2 top kaptırma ve 1.2 kötü kontrol yüzdesiyle oynayan Moses'ın isabetli orta, isabetli şut, top kazanma ve ikili mücadele kazanma yüzdeleri de oldukça düşük.
Nijeryalı kanat oyuncusu maç başına 0.6 isabetli şut, 0.2 top kazanma, 0.2 isabetli orta ve yüzde 41 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynuyor. Moses Süper Lig'de sadece penaltıdan 1 gol ve 1 de asist yapabildi.
Nijeryalı kanat oyuncusu maç başına 0.6 isabetli şut, 0.2 top kazanma, 0.2 isabetli orta ve yüzde 41 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynuyor. Moses Süper Lig'de sadece penaltıdan 1 gol ve 1 de asist yapabildi.
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