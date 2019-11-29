Fenerbahçe hafta sonunda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürürken Sarı- Lacivertli ekibin bu maça farklı bir 11'le çıkacağı öğrenildi. Defansif kadro kurmakla eleştirilen Ersun Yanal sakatlığı geçen Kruse ile birlikte Moses ve Rodrigues'i de 11'de oynatmayı planlıyor.
VEDAT MURİC'İ RİSKE ETMEYECEK
Hücum gücü yüksek bir 11 sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adamın takımla birlikte idmanlara başlayan Vedat'ı ise doktor raporlarını da gözeterek riske etmek istemediği belirtildi.
ELEŞTİRİLERİN ÖNÜNE GEÇECEK
Yanal, takımını bu maça mutlak 3 puan parolasıyla sahaya sürecek. Yanal, Göztepe önünde alınacak galibiyetle deplasman pearformansıyla alakalı eleştirileri bertaraf etmek istiyor.
DEFANSİF KADRO ELEŞTİRİLMİŞTİ
Ersun Yanal, 3 santrforun oynamadığı Malatya deplasmanında Rodrigues ve Deniz Türüç gibi hücum gücü yüksek oyuncularını oynatmamakla eleştirilmişti.
GARRY RODRIGUES SOLA GEÇİYOR
Malatya maçında yedek soyunan Rodrigues, İzmir'de 11'de başlayacak...
SERİ GALİBİYETLER ALMAK ZORUNDAYIZ
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka, "Seri galibiyetler alıp üst sıralarda yer almamız gerekiyor. Bunun bilincinde olup Göztepe önüne çıkmamız gerekiyor. Kendi performansımı da yükseltmek istiyorum" dedi.
VEDAT MURİC'İ RİSKE ETMEYECEK
Hücum gücü yüksek bir 11 sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adamın takımla birlikte idmanlara başlayan Vedat'ı ise doktor raporlarını da gözeterek riske etmek istemediği belirtildi.
ELEŞTİRİLERİN ÖNÜNE GEÇECEK
Yanal, takımını bu maça mutlak 3 puan parolasıyla sahaya sürecek. Yanal, Göztepe önünde alınacak galibiyetle deplasman pearformansıyla alakalı eleştirileri bertaraf etmek istiyor.
DEFANSİF KADRO ELEŞTİRİLMİŞTİ
Ersun Yanal, 3 santrforun oynamadığı Malatya deplasmanında Rodrigues ve Deniz Türüç gibi hücum gücü yüksek oyuncularını oynatmamakla eleştirilmişti.
GARRY RODRIGUES SOLA GEÇİYOR
Malatya maçında yedek soyunan Rodrigues, İzmir'de 11'de başlayacak...
SERİ GALİBİYETLER ALMAK ZORUNDAYIZ
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka, "Seri galibiyetler alıp üst sıralarda yer almamız gerekiyor. Bunun bilincinde olup Göztepe önüne çıkmamız gerekiyor. Kendi performansımı da yükseltmek istiyorum" dedi.
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